حفتر يعين المسماري متحدثا رسميا باسمه

البيضاء — سبوتنيك. وقال العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس 7 يونيو/حزيران، إن قرارا صدر من قائد عام الجيش الليبي المشير، خليفة حفتر، بتعييني متحدثا رسميا باسمه”.

يشار إلى أن العميد أحمد المسماري من مواليد مدينة المرج الليبية شرقي البلاد، ومن سكان مدينة البيضاء، ويرجع نسبه إلى قبيلة المسامير وهي من قبائل شرق ليبيا.

وحصل المسماري على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل منصب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش، وعمل متحدثا باسم الجيش الليبي منذ يناير/كانون الثاني 2016