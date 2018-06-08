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صرف مرتبات الأجانب والمحليين العاملين بمستشفى اجدابيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد مدير مكتب الإعلام بمستشفى الشهيد امحمد المقريف اجدابيا عطوه الجبالي، لـ -” بوابة افريقيا الاخبارية “-   ان  إدارة المستشفى قامت أمس الخميس، بتوقيع صكوك مرتبات  الأجانب العاملين بالمستشفى  من عناصر طبية وطبية مساعدة، بالإضافة إلى توقيع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة من المحليين، والتي كانت متوقفه منذ سنة 2015 ، وقد تم تحويلها للمصارف.

وأضاف الجبالي، ان ما يخص مرتبات المتعاونين ستقوم الإدارة بتوقيعها خلال الأيام القادمة. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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