المتوسط:

أقيم بقاعة أرض المعارض بطرابلس فعاليات المسابقة القرآنية الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم التي تنظمها وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك، بحضور وزير الداخلية المفوض العميد عبدالسلام عاشور، ووكيل الوزارة العميد خالد مازن، وعدد من المدراء بوزارة الداخلية، وذلك برعاية صندوق الرعاية الاجتماعية واتحاد الشرطة الرياضي وهيئة السلامة الوطنية.

