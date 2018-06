المتوسط:

تقوم دوريات الأمن المركزي فرع تاجوراء بإغلاق مداخل الطريق المزدوج تاجوراء الوسط، وذلك للتقليل من إزدحام المركبات وحتى يتمكن المارة من التحرك بكل حرية وتأمين الموطنين، وذلك وفقًا لما أعلنته الإدارة العامة للأمن المركزي فرع تاجوراء.

وجاءت هذه التعليمات بناءً على رئيس الفرع الإدارة العامة للأمن المركزي فرع تاجوراء، وذلك لتأمين تاجوراء.

The post «أمن تاجوراء» يضع خُطة للتخفيف من الازدحام المروري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية