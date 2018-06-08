تاورغاء… استعدادات لمُغادرة مخيم قرارة القطف

كشفت مصادر خاصة من مخيم قراراة القطف بالقرب من بني وليد عن اجتماع هام يعقد اليوم بعد الإفطار للنظر في مستجدات قرار العودة إلى تاورغاء.

ودعا عدد من نشطاء المجتمع المدني ومجلس الحكماء والشورى وعدد من سكان المخيم لعقد الاجتماع لمراجعة بعض النقاط الواردة في ميثاق الصلح الموقع مع مصراتة قبل أيام وبحث إمكانية إجراء بعض التعديلات عليها.

وعاد عدد من العائلات إلى مدينتهم خلال الأيام الثلاثة الماضية وناشد المجلسُ المحلي للمدينة الجهات الخدمية الإسراع في تذليل الصعاب أمام عودة آلاف العائلات المترددة بالنظر إلى انعدام مقومات العيش بعد سنوات ظلت فيها المدينة مهجورة.

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