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تاورغاء… استعدادات لمُغادرة مخيم قرارة القطف

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر خاصة من مخيم قراراة القطف بالقرب من بني وليد عن اجتماع هام يعقد اليوم بعد الإفطار للنظر في مستجدات قرار العودة إلى تاورغاء.

ودعا عدد من نشطاء المجتمع المدني ومجلس الحكماء والشورى وعدد من سكان المخيم لعقد الاجتماع لمراجعة بعض النقاط الواردة في ميثاق الصلح الموقع مع مصراتة قبل أيام وبحث إمكانية إجراء بعض التعديلات عليها.

وعاد عدد من العائلات إلى مدينتهم خلال الأيام الثلاثة الماضية وناشد المجلسُ المحلي للمدينة الجهات الخدمية الإسراع في تذليل الصعاب أمام عودة آلاف العائلات المترددة بالنظر إلى انعدام مقومات العيش بعد سنوات ظلت فيها المدينة مهجورة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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