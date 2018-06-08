تزويد 43 محطة في الجنوب بالمحروقات

حدد المجلس الرئاسي 43 محطة على مستوى بلديات الجنوب، لتزويدها بالمحروقات بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط.

مدير المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، أكد في تصريح لقناة ليبيا، البدء بتزويد هذه المحطات منذ يوم الأربعاء السادس من يونيو بمختلف مدن الجنوب، مبيناً تزويد منطقة العوينات غات ومنطقة برنو وتهالة عبر مستودع سبها النفطي، بشحنة تقدر بحوالي 160.000 ألف لتر من وقود البنزين “95” و10.000 الأف لتر من الديزل.

من جهته، أكد مدير منطقة سبها عادل العادلي، تزويد 16 محطة موزعة بين بلديات سبها ووادي البوانيس يوم أمس الخميس.

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