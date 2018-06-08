تعرف على تطورات الأوضاع في درنة

أكد معاون قائد سرية الأبرق التابعة للجيش الوطني الليبي صلاح بوطبنجات، أن مدينة درنة تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات أمس الخميس.

وبين بوطبنجات في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن حي البلاد والجبيله في وسط المدينة يشهدان حرب شوارع لتطهيرهما من الجماعات الإرهابية.

وأعلن آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي القبض على المسؤول عن الملف الأمني في تنظيم القاعدة “ابو سليم” يحيى الأسطى عمر والذي يعد من ابرز قيادات التنظيم.

وأوضح الحاسي أن القبض على الأسطى عمر جرى خلال عملية نوعية محكمة.

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