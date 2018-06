هذه أسباب تأخر نقل 12 ألف معتمر ليبي

المتوسط:

أصدرت إدارة الخطوط الجوية الليبية بطرابلس، أمس الخميس، تعليمات بشأن تنصل الإدارة التجارية طرابلس من اتفاق نقل المعتمرين في اللحظات الأخيرة.

وقال رئيس قسم الإعلام والناطق الرسمي للخطوط الجوية الليبية محمـد قنيوة، في تصريحات صحفية، إن الإدارة التجارية بشركة الخطوط الجوية الليبية، تعمل حسب إمكانياتها ، وقد استطاعت توفير طائرات 320_330 في الوقت الراهن لعودة المعتمرين والذي يفوق أكثر من 12 ألف معتمر.

وأوضح قنيوة، أنه سيتم نقل المعتمرين إلى ليبيا حسب القدرة التشغيلية للشركة مع وجود عدد 2 طائرات خارج الخدمة نتيجة لأحداث المطار الأخيرة الأمر الذي أدى إلى نقص اسطول الشركة في الوقت الراهن.

وتابع قنيوة أنه تم تسيير عدد 4 رحلات إضافية بطائرات 320 A لدعم برنامج العمرة من بنغازي لتغطية الرحلات المجدولة ورحلات العمرة كما تم تسير 3 رحلات عمرة اضافية من بنغازي بطائرات A330 ، مشيرا إلى أن الإدارة في بنغازي قامت بتسيير رحلات للعمرة دون الرجوع إلى اللجنة المختصة للعمرة مما أدى إلى إرباك الخطة التشغيلية الأمر الذي أدى إلى فرض السلطات السعودية غرامات مالية باهضه تتحملها الشركة.

ومن ضمن الأسباب أيضا، عامل الوقت بحسب «قنيوة»، مشيرا إلى أن فترة العمرة ودخول موسم الحج وهي فترة ضيقة جداً لصيانة الطائرات وبداية موسم الحج، بحسب ما أفادت به الإدارة الفنية المختصة، منوها إلى أن فترة مابعد العيد يعتبر موسم الدروة لرحلات الشركة الصيفية للمحطات الخارجية.

