خاص المتوسط:

قال مصادر لـ«المتوسط»، إن مسؤول الملف الأمني لدي الجماعات الإرهابيه المدعو«يحي الأسطي عمر»، قام بتسليم نفسه إلي جهاز مكافحه الإرهاب والظواهر الهدامة، وتحديدا سلم نفسه إلي النقيب أسامه الورشفاني، بالقرب من مسجد الصحابة بوسط المدينة علي حدود الساعة 3:30 فجر الجمعة.

وأضافت المصادر، أن عمليه التسليم جاءت بعد جهد جهيد وحوار مارثوني دار بين النقيب ” الورشفاني ” وبين المدعو ” الأسطي عمر ” لإقناع الأخير بتسليم نفسه، وهذا ما حدث تحديدا ولا وجود لأي ( عمليه نوعيه ) كما يتم تداولها عبر وسائل الإعلام.

يذكر أن مصادر مسئولة، قد أعلنت فجر اليوم، أن آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي، قد تمكنت من ألقاء القبض على أبرز قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي، يحيى الأسطى عمر، المسؤول عن الملف الامني في تنظيم القاعدة والمعروف بـ«أبو سليم».

The post «يحيي الأسطى» يسلم نفسه لجهاز مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية