ايطاليا ترحب بالدعوة لدمج المبادرات بشأن ليبيا تحت قيادة أممية

رحبت السفارة الايطالية في ليبيا ببيان مجلس الأمن بشأن ليبيا.

وقالت السفارة الايطالية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “نقدر البيان الهام الصادر عن مجلس الأمن والذي يؤكد من جديد على الحاجة إلى التنفيذ السريع لخطة عمل البعثة الأممية من أجل ليبيا، وكذلك يجدد الدعوة إلى دمج جميع المبادرات الدولية تحت قيادة الأمم المتحدة”.

وكان مجلس الأمن جدد التأكيد على تأييده ودعمه الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا، داعيا جميع الليبيين للعمل معا بروح من التوفيق في العملية السياسية الشاملة للجميع التي يقودها الممثل الخاص للامين العام غسان سلامة مشددا على أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة لتيسير حل سياسي يقوده الليبيون للتحديات التي تواجه ليبيا.

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