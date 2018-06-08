ورشة عمل استشارية حول البرامج القُطرية في ليبيا

عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف، ورشة عمل استشارية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وأعضاء المجتمع الدولي حول برامجهم القُطرية لعامي 2019 -2020 في ليبيا.

وأوضحت البعثة على موقعها الرسمي، أن الورشة شملت تقديم وثائق البرامج القُطرية للوكالات الثلاث إلى ممثلي السلك الدبلوماسي وإطلاعهم على الخطط والأهداف الاستراتيجية لهذه المنظمات في العامين المقبلين، مبينة أن وثائق البرنامج الثلاثة ستعرض على المجلس التنفيذي في جلسة سبتمبر 2018.

ويهدف البرنامج القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إلى دعمها في توطيد المؤسسات الحكومية الفعالة والشاملة والمسؤولة، وكذلك تعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات العامة والفرص الاقتصادية، فيما يتمثل الهدف من البرنامج القطري لليونيسف في المساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين جميع الأطفال والمراهقين في ليبيا، لا سيما الذين يعيشون في أضعف الحالات، من تحقيق حقوقهم تدريجياً والتطور إلى إمكاناتهم الكاملة في بيئة شاملة وحامية.

الجدير بالذكر، أن تلك البرامج تم تطويرها بما يتماشى مع أهداف إطار العمل الاستراتيجي للأمم المتحدة في ليبيا 2019-2020، والذي يتيح إطار مشاركة أوسع للأمم المتحدة مع الحكومة.

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