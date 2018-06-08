بالفيديو .. اللواء الرفادي يعلن فتح المجال لإدخال المواد الغذائية والوقود إلى مناطق درنة المحررة

ليبيا – أكد آمر غرفة عمليات عمر المختار اللواء سالم الرفادي أمس الخميس عن إصداره تعليمات للكتائب ووحدات الجيش بإحترام المواطنيين والأملاك في درنة.

الرفادي أشار في مقطع فيديو مصور له تابعته صحيفة المرصد أن من يخطئ من قوات الجيش لايمثل إلا نفسه ولا يمثل المحور أو الوحدة أو الجيش الليبي الذي ينتمي إليه.

وطالب الرفادي من أي مواطن من درنة يتعرض للإهانة أو الاعتداء أو السرقة بأن يتقدم بشكوى شخصية له ،قائلاً “نحن مسؤولين أمام الله بأن ناخذ حقه كما يريد ويشتهي”.

وقال آمر الغرفة “إنه تم تفعيل مركز شرطة الفتائح وسيتم فتح مركز شرطة الساحل الشرقي بدرنة، معلناً عن السماح للتجار بإدخال المواد الغذائية والأدوية والوقود وغاز الطهي إلى جميع مناطق المحررة بمدينة درنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية