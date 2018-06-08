بريطانيا ترحب بفرض عقوبات دولية على مهربي البشر بليبيا

أعلنت المملكة المتحدة اليوم نجاحها في فرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي ضد ستة متاجرين أساسيين بالبشر ناشطين في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية انه “بتأييد تام من الحكومة الليبية، فُرضت عقوبات الآن على إرمايا جيرماي، فيتيو عبد الرزاق، وأحمد عمر، ومصعب أبو قرين، ومحمد كشلاف، وعبد الرحمن الميلادي، وهذه العقوبات تشمل تجميد أموالهم وفرض حظر سفر عليهم من قبل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبشكل فوري”.

وأضاف البيان “هذه أول مرة تفرض فيها الأمم المتحدة عقوبات ضد متاجرين بالبشر، وهذا يستند إلى جهود بدأتها المملكة المتحدة في شهر ديسمبر 2017 بعد ورود أنباء عن عقد مزادات للاتجار بالرقيق في ليبيا”.

وتابع: إن المملكة المتحدة بالعمل مع شركائنا قد استطاعت تأمين اتفاق في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات ضد ستة أشخاص رئيسيين متورطين بالاتجار بالبشر ناشطين في ليبيا. هذه أول مرة تفرض فيها الأمم المتحدة عقوبات ضد متاجرين بالبشر، وذلك استنادا إلى جهود بدأتها المملكة المتحدة في ديسمبر 2017 بعد ورود أنباء عن عقد مزادات للاتجار بالرقيق في ليبيا في ديسمبر 2017 – بهدف تأمين إدانة قوية من مجلس الأمن للمتورطين بالاتجار بالبشر.

وأضاف البيان أن هذه “العقوبات تستهدف مباشرة ستة أشخاص متورطين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين، بمن فيهم نساء وأطفال وقد تسببوا بالأذى لمجتمعاتهم، وساهموا في حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن وانعدام القانون على نطاق أوسع في ليبيا” موضحا انه نتيجة لجهود بريطانيا “في الأمم المتحدة، والتي تحظى بتأييد تام من الحكومة الليبية، سوف تُجمد أرصدة هؤلاء المتاجرين بالبشر، وسوف يُفرض عليهم منع سفر إلى أي من دول العالم”.

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تبين عزم بريطانيا “على التصدي للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة المنظمة الذين لا يأبهون لا بالمعاناة الإنسانية الكبيرة نتيجة تجارتهم البغيضة ولا بالحدود الدولية وهي متممة لمبادرات بريطانية أخرى للتصدي للنشاط الإجرامي وحماية المعرضين للاستغلال في ليبيا، بما فيها جهود بناء القدرات بالعمل مع سلطات تنفيذ القانون والقضاء في ليبيا، وتقديم 5 ملايين جنيه من الدعم الإنساني للمهاجرين المتواجدين داخل ليبيا، و3 ملايين يورو لصندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لشمال أفريقيا الذي يشمل التمويل في ليبيا”.

وأعرب البيان عن استعداد بريطانيا للعمل مع شركائها “لفرض مزيد من العقوبات ضد أشخاص آخرين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يقوّضون عملية الانتقال السياسي السلمية فيها”.

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