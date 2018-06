«المنشية بالجميل» تبحث مع الأجهزة الأمنية حل مشاكل البلدية

المتوسط:

عقد صباح اليوم بمكتب رئيس اللجنة التسييرية لبلدية المنشية بالجميل فوزي المرناقي، اجتماعًا يضم رئيس اللجنة التسييرية للبلدية الجميل المركز المهندس مهذي اضياف، والعقيد إبراهيم المحمودي مدير مديرية الأمن، والعميد الهادي عبدالسلام آمر غرفة الأمنية العسكرية، والناجح الصابري مدير ديوان المحاسبة وإبراهيم الدب رئيس مكتب الخزان,

وخلال الاجتماع، تم مناقشة العديد من النقاط التي تتعلق بحل المختنقات داخل البلديات وتمس حياة المواطن بصورة مباشرة.

