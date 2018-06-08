مديرية أمن بنغازي ستتخذ هذا الاجراء في حق 1000 عنصر منقطع عن العمل

ليبيا – أعلنت مديرية أمن بنغازي أمس الخميس عن قيامها بإعداد قائمة فصل لما يقارب عن 1000 عنصر منقطع عن العمل بالتنسيق مع وزير الداخلية.

المديرية أكدت بحسب مكتبها الإعلامي على استمرارية القرار واحترام وقت تطبيقه ، لافتةً إلى أن المديرية تنسق مع الوزارة فيما يخص قرار الفصل بما يقارب عن 1000 عنصر منقطع عن العمل.

وبينت المديرية بأنها بالتنسيق مع الوزارة لن تتراجع عن قرار الفصل بعد صدوره ، مشددة على الاستمرار في تطبيقه حتى لو رجع العضو بعد صدور القرار.

واعتبرت المديرية أن هذا الإعلان يعتبر إشعار نهائي وعلى جميع المنتسبين الالتحاق بأعمالهم وتقديم ما يفيد تغيبهم عن الواجب بحسب القانون في مدة اقصاها بعد عيد الفطر مباشرة كحد اقصى.

وأضافت المديرية بأن الفصل أوالتغيير التنظيمي هو نهج يُتبع لفصل أو لتحويل أو انتقال الفرد أو فريق عمل من حالة راهنة ضعيفة لا تحقق اي فائدة للمؤسسة إلى حالة مستقبلية منشودة كونها عملية تنظيمية تهدف إلى مساعدة أعضاء الأقسام بالمؤسسة لمعرفة واجبات كل عضو وتبني التغييرات في بيئة الأعمال الخاصة بهم والتي تناسب قدرات كل منهم..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية