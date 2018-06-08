‎عقوب : يطالب القطاع الصحي بأن يستعيد حضوره بالمناطق المحررة بدرنة

العنوان-درنة

طالب وكيل عام وزارة الصحة والمكلف ‎بمهام تسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب مديري المرافق الصحية بضرورة إعادة تفعيل المنشآت الصحية بالمناطق المحررة بمدينة درنة وسرعة ممارسة مهام عملهم وتقديم الخدمة الصحية والطبية والرعاية الصحية الأولية للمرضى والمترددين بهدف تخفيف العبء علي المواطنين من مشقة التنقل والسفر للمناطق والبلديات المجاورة.

‎”كما دعا وكيل عام وزارة الصحة ومدير مستشفى الوحدة التعليمي و مدير ادارة الخدمات الصحية درنة بوضع خطة لإعادة العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة بداية من منطقة الفتائح شرقآ والساحل الشرقي وباب طبرق وصولا إلى المركز الصحي دار السلام غربا .

وأشاد عقوب بجهود ‎المستشفيات المجاورة لمحيط مدينة درنة والكوادر الطبية مشيرآ “إلى أن الخدمات الصحية في المناطق المحررة بمدينة درنة سوف تتحسن بشكل كبير بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة مؤكدآ بان المرافق الصحية بالمناطق التي تم تحريرها لم تتضرر وستعود للخدمة بشكل إعتيادي قريبا “.

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