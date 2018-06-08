فرنسا وتشاد تدعوان الاطراف الليبية الى تنفيذ اتفاق باريس والالتزام بجداوله الزمنية

ليبيا – دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الخميس الى فعل كل شيء من أجل تنفيذ التعهدات التي قطعها الاطراف الليبية خلال اجتماعهم في باريس 29 مايو الماضي لاسيما تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبيل نهاية العام.

الوزير الفرنسي قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشادي محمد زين شريف بحسب وكالة “فرانس برس” إن اجتماع باريس الاخير بشأن ليبيا كان محطة مهمة لان هناك تعهدات قطعها هذا الطرف وذاك ومن بينها خصوصاً جدول زمني يحدد موعد اجراءات الانتخابات التشريعية والرئاسية في 10 من ديسمبر القادم.

ومن جهته ، أكد الوزير التشادي إن باريس وأنجامينا لديهما تقارب كبير في وجهات النظر بشأن الملف الليبي، مشدداً على ان بلاده تدعم الجهود التي تبذلها فرنسا في سبيل تنظيم انتخابات في ليبيا.

وأشار شريف إلى أنه في جنوب ليبيا الحدودي مع تشاد هناك منطقة خارجة على القانون فيها مرتزقة وعصابات مسلحة وهذا امر يشكل تهديداً خطراً على تشاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية