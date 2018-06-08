طرابلس ..ترحيل 13 مهاجر مغربي الى بلادهم

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس عن إعادة 15 مهاجر مغربي إلى بلدهم اليوم الجمعة.

وقال المكتب الإعلامي للجهاز أن المهاجرين عادوا جوا عبر مطار امعيتيقه الدولي على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية التي أقلتهم من طرابلس مروراً بمطار تونس قرطاج الدولي وصولاً إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بالمغرب.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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