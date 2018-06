الجيش يفتح ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة في درنة

المتوسط:

قامت القوات المسلحة الليبية بفتح ممرات أمنه لخروج العائلات العالقة في مناطق الاشتباك بدرنة، وخاصه من منظقتي شيحا الغربية و شيحا الشرقية ” والتي لازالت هي تحت سيطرة المجموعات الإرهابية.

و قد خرجت العديد من العائلات العالقة عقب فتح الجيش للمرات الآمنة، كما رفعت العائلات على سياراتها أعلاما بيضاء.

يذكر أن انتحاري قد قاد سيارة مفخخة مساء الخميس، مستهدفا تجمعا للقوات المسلحة بالقرب من جزيره الدوران الواقعه بين منطقتي ” امبخ _ حي السلام و شيحا الغربيه “.

