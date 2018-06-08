اجتماع المنطقة الأمنية الثالثة بمديرية أمن توكرة

العنوان-توكرة

عقد مساء أمس الخميس بقاعة الاجتمعات بمديرية أمن توكرة اجتماع موسع ضم مديريات مناطق الطوق ( جردس – المرج – توكرة – سلوق قمينس – الأبيار ) و أمن مديرية أمن مطار بنينا و أمن ميناء بنغازي و إدارة الدعم المركزي.

وقال مدير وحدة الاعلام بمديرية أمن توكرة خليل البرغثي: إنه تم من خلال الاجتماع الاتفاق علي وضع خطة أمنية محكمة وتجهيزها لعيد الفطر المبارك تضمنت العديد من النقاط المهمة أهمها تشديد الحراسة علي المنافذ البحرية والجوية وتم تشكيل قوة أمنية إحتياطية جاهزة ومستعدة لأي طارئ كما بارك الحضور الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في مدينة درنة .

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