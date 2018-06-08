شركة البريقة : الرئاسي حدد 43 محطة لتزويدها بالوقود في المنطقة الجنوبية

ليبيا – قال مدير المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز أمس الخميس إن المجلس الرئاسي حدد 43 محطة لتزويدها بالوقود بمختلف مناطق الجنوب.

مدير المكتب الإعلامي أكد بحسب الصفحة الرسمية للشركة على أنه تم تزويد مناطق “العوينات، غات، برنو وتهاله”عبر مستودع سبها النفطي بشحنة تقدر بحوالي 160 الف لتر من وقود البنزين و 10 الف لتر من الديزل.

ومن جانبه ،أفاد مدير منطقة سبها عادل العادلي بأنه سيتم تزويد 16 محطة موزعة بين بلدياتي سبها ووادي البوانيس على النحو التالي “7شحنات لبلدية سبها ، شحنة واحدة لكل من تراغن ، الزيغن ، أوباري المركز، ونزريك، أم الارانب، القطرون” لتستمر عملية توزيد الجنوب إلى حين إنتهاء الأزمة.

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