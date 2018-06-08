الخارجية الفرنسية تكشف  الحل الدائم والصادق لأزمات ليبيا

أكدت فرنسا أن الحل الوحيد لخروج ليبيا من الازمات التي تعاني منها لن يكون إلا من خلال الاتفاق الذي قطعته الاطراف الليبية في باريس، والذي يتمحور حول اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، في تصريح اليوم الجمعة، أن إيجاد حل دائم ويتسم بالمصداقية لأزمة الهجرة في ليبيا لن يكون ممكنا إلا في إطار حل سياسي شامل يتسق مع التعهدات المقطوعة من الأطراف الليبية الرئيسية الأربعة في باريس، وذلك حتى يسمح ذلك بتنظيم انتخابات وتوحيد قوات الجيش تحت سلطة مدنية.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية عن بتبني مجلس الأمن الدولي مبادرة تشمل فرض عقوبات ضد أفراد متورطين في عمليات للاتجار في البشر والمهاجرين في ليبيا.

وأشارت الى أن هذه العقوبات تأتي في إطار هدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتحسين الرد الدولي على أزمة الهجرة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

وأكدت مول أن قرار العقوبات الصادر بالإجماع عن مجلس الأمن يظهر إصرار المجتمع الدولي على مكافحة عمليات الاتجار التي تهدم حياة البشر وتغذي اقتصادًا إجراميًا، وتهدد الاستقرار في ليبيا والدول المجاورة لها، وكذلك الفضاء اليورومتوسطي، مشددة على ضرورة ألا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.

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