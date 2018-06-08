ترقبوا برنامج مباشر حول “زكاة الفطر” على شاشة قناة الفضائية الليبية

بنغازي 08 يونيو 2018 (وال)- يبث مساء اليوم الجمعة 23 من شهر رمضان المبارك، برنامج مباشر حول “زكاة الفطر” على شاشة قناة الفضائية الليبية .

هذا وسيتحدث البرنامج الذي يقدمه عضو لجنة الإفتاء الفرعية بنغازي الشيخ عبد الرازق ماضي، على تمام الساعة 30 : 4 مساء، عن زكاة الفطر وأحكامها، بحضور عضو اللجنة العليا للإفتاء بليبيا فضيلة الشيخ سالم ارحيم الوصّاري، وعضو لجنة الإفتاء الفرعية بنغازي فضيلة الشيخ عبد الرحمن جويلي . (وال- بنغازي) ر ت

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