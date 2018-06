المتوسط:

‏نظّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بالتعاون مع منظمة الجنوب للسلام، سلسلة ورش عمل في عدد مدن الجنوب الليبي، بهدف تعزيز مشاركة النساء في عملية المصالحة الوطنية.

وشارك في ورش العمل التي نظمها البرنامج، عدد من ناشطي وناشطات المجتمع المدني والطلاب والأساتذة إلى جانب ممثلين القبائل.

The post «UNDP» ينظم ورش عمل حول مشاركة النساء في المصالحة الوطنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية