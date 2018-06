الملتقى الوطني الليبي ينظم اجتماعات بتونس لمناقشة تقرير “مستقبل ليبيا”

المتوسط:

انطلق الاجتماعات التشاورية لكل الليبيين والتي ينظمها الملتقى الوطني الليبي، اليوم الجمعة، بفندق اللايكو بتونس.

وأكد الملتقى الوطني الليبي ، خلال تغريدات له على صفحته بموقع تويتر،” إن مخرجات هذه الاجتماعات ستكون عنصر أساسي في التقرير الذي سيقع توجيهه لمجلس الأمن وكذلك عنصر أساسي في تقرير مستقبل ليبيا”.

وأكمل الملتقى،” هذا الاجتماع في تونس هو موجه لكل الليبيين الموجودين بتونس لتوسيع الاستشارة وتشريك كل الليبيين”.

وأضاف الملتقى،” إن هذا الاجتماع هو الــ 46 وسينظم الملتقى قرابة 30 اجتماعا آخرين بعد رمضان”.

