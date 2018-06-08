بحث سبل الاستفادة من مشاريع الأمم المتحدة الخاصة بدعم المرأة

بحثت مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم حكومة الوفاق آمال المالطي خلال اجتماعها بعدد من مديري الإدارات بوزارة وضع مقترح لكيفية الاستفادة من برامج ومشاريع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم المرأة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم ان المشاركون في الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس بحثوا موضوعات تتعلق بالتعليم الفعال وتدريب الكوادر التعليمية، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون في البرامج الإحصائيات السكانية، وكذلك سبل دعم النساء لرفع من كفأتهن وبناء قدراتهن في المجالات القيادية.

وشددت المالطي خلال الاجتماع على ضرورة تقديم مقترحات بالخصوص والتركيز على تجميع البيانات لما لها من أهمية في الدراسات والأبحاث ووضع الخطط المناسبة لذلك.

وتبادل الحضور النقاش حول وضع الخطط وآلية تنفيذها لتحقيق سبل التعاون وإعداد المقترح المطلوب.

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