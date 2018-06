المتوسط:

التقى وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل” الخميس، مع رئيس وأعضاء لجنة دراسة مقترح إلغاء شعبتي الأدبي و العلمي واستبدالهما بنظام الثانوية الشاملة، مؤكدا بأن تغيير النظام التعليمي بمرحلة التعليم الثانوي يأتي ضمن رؤية الوزارة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم في ليبيا و المقرر تنفيذها على مدى 15 إلى 20 عاما.

وذكر “الوزير” خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، والذي حضر وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام “عادل جمعة” جانبا منه، أن أبرز عيوب نظام الثانوية العامة القائم حاليًا في مدارسنا هو تقييد الطالب بتوجه أو مسار تعليمي معين وعدم منحه الفرصة أو الإمكانية لتغيير مساره في حال رغب ذلك، بينما في نظام الثانوية الشاملة (المقترح) ستكون للطالب المرونة المطلقة لتغيير مساره العلمي وإصلاح خطأ قد يكون ارتكبه الطالب في سن مبكرة من عمره في تحديد تخصصه أو مجاله العلمي في أي وقت شاء.

وأضاف “الوزير” بأنه يوجد ضمن نظام الثانوية الشاملة دورات تدريبية مصاحبة للدراسة ( تخصصية واختيارية) “core courses ” و “elective courses “، فضلا عن توسعه في مجال تقنية المعلومات الذي يعد أبرز احتياجات سوق العمل في يومنا هذا على حد تعبيره.

ودعا سيادته رئيس وأعضاء اللجنة إلى ضرورة دراسة النظام المقترح دراسة مستفيضة وتحديد مزايا وعيوب النظام القائم (الثانوية العامة بشقيها الأدبي والعلمي) والنظام المقترح (الثانوية الشاملة) لاسيما فيما يتعلق بالملائمة لسوق العمل، والاستفادة من خبرة وتجارب الدول الأخرى والمنظمات العربية والعالمية ذات العلاقة بالتعليم ، مبرزا بذلك أهمية توسيع دائرة النقاش وإشراك أكبر عدد من الخبراء والمختصين والمهتمين بهذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة المقترح مع كافة مكونات وأطياف المجتمع من سياسيين و قادة رأي و مؤسسات مجتمع مدني ذات علاقة بقضايا التعليم والتعلم.

وأكد “الوزير” بأن أعمال البحث والدراسة يجب أن تكون مرتبطة ارتباط وثيقا بما سيتم تغييره وتحريكه في نظام التعليم العالي، مبينا بأنه عند نضوج الفكرة واعتماد المقترح سيتم الشروع والتعمق في تشكيل اللجان المختصة بمختلف المجالات.

The post وزير «تعليم الوفاق» يلتقي لجنة دراسة «إلغاء شعبتي الأدبي و العلمي» بالثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية