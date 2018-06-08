طرد خطيب جامع ميزران بطرابلس.. والسبب

أثارت خطبة الجمعة اليوم في جامع ميزران بالعاصمة طرابلس حالة غضب بين المصلين بسبب الخطيب “السلفي” الذي أفتى لهم بأمور فقهية دينية “وهابية ” مختلفة عما عرفوه من الإسلام الوسطي وطلب المصلين من الخطيب المغادرة لان أفكاره غريبة عنهم.

وقالت مصادر إعلامية أن الخطيب أفتى للمصلين بحرمانية إخراج زكاة الفطر نقدا وإنما يجب إخراجها كطعام يوزع على الناس الأمر الذي دفع المصلين وخاصة كبار السن إلى انتقاده واتهامه بالفتنة مؤكدين رفضهم أن يصلي بهم.

واتهمت المصادر دعاة المذهب السلفي الوهابي الجديد في ليبيا بافتعال الأزمات في المساجد الخاضعة لسيطرتهم موضحة أنهم يطلقون فتاوى التحليل والتحريم والتكفير في العديد من الأمور مثل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وإحياء ليلة النصف من شعبان

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية