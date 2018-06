“الخطوط الجوية الليبية بطرابلس” توفر طائرتين لحل أزمة عودة الليبيين المعتمرين

المتوسط:

أعلنتت شركة الخطوط الجوية الليبية بطرابلس، توفير طائرتين؛ لحل مشكلة عودة الليبيين المعتمرين من مطارات السعودية، اليوم الجمعة.

وأكد الناطق باسم شركة الخطوط الليبية في طرابلس محمد قنيوة، “إن الشركة نظمت 4 رحلات إضافية من بنغازي إلى السعودية؛ لتغطية الرحلات المجدولة ورحلات العمرة”.

وأوضح قنيوة،” أنه تم تنظيم 3 رحلات عمرة إضافية عبر مطار بنينا؛ لسد العجز الحاصل في الرحلات القاصدة لمطارات السعودية”.

وأضاف،” أن الإدارة في بنغازي قامت بتسيير رحلات للعمرة دون الرجوع إلى اللجنة المختصة للعمرة، ما أدى إلى إرباك الخطة التشغيلية، وفرض السلطات السعودية غرامات مالية باهظة على شركة الخطوط الجوية الليبية”.

