الفريق عبد الرازق الناظوري يبحث إعادة هيكلة الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى

بنغازي 08 يونيو 2018 (وال)- عقد رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الحاكم العسكري درنة – بن جواد سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري مساء الخميس، اجتماعاً استثنائياً ضم المكلفين بالغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى .

هذا وتناول الاجتماع وضع آليات تنفيذ المرحلة الثانية من عمل الغرفة، والاتفاق على إعادة هيكلة الغرفة وتوجيه عملها بما من شأنه أن يحقق أهداف المرحلة الثانية من العمل والتي غايتها التشبيك مع باقي الأجهزة الضبطية العاملة بالمدينة، كالمكافحة والحرس البلدي .

وأكد سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري أن الغرفة ستُمارس دورها الرقابي الإشرافي ذلك الهادف إلى تقييم أداء الوحدات العسكرية، والإدارات الأمنية المنضوية تحت الغرفة، والساعية لوضع التصور والخطة التي اعتمدت خلال الاجتماع موضع التطبيق والتنفيذ . (وال- بنغازي) ر ت

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