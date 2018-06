«العليا للامتحانات» تناقش المقترحات الخاصة بتشكيل لجان الملاحظة والمراقبة

المتوسط:

ناقشت اللجنة العليا للامتحانات برئاسة وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام ” عادل جمعة ” رئيس اللجنة وحضور كافة أعضائها خلال اجتماعها، أمس الخميس، المقتراحات الخاصة بتشكيل لجان الاشراف والمراقبة على امتحانات الشهادة الثانوية المقرر إجراؤها داخل المدرجات والقاعات الجامعية للعام الدراسي 2017 – 2018م من حيث أعداد الملاحظين المتواجدين داخل قاعات الامتحان والمراقبين وأعضاء لجان الإشراف وتوزعيهم على اللجان .

وأكد رئيس اللجنة العليا للامتحانات، على ضرورة الاهتمام بكافة التفاصيل الدقيقة الخاصة بالامتحانات لضمان نجاحها.

