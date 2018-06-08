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“السراج ” يشارك في مراسم تأبين النائب سعد عون

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

حضر رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العميد عبدالسلام عاشور مراسم تأبين النائب نبيل سعد عون ، اليوم الجمعة.

وأقيمت مراسم التأبين بقاعة المؤتمرات بمجمع ذات العماد بطرابلس وشارك عدد من النواب ووكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن وعدد من أعضاء مجلس النواب في مراسم التأبين.

يذكر إن النائب نبيل عون قد توفى أثر حادث سير أليم بالمنطقة الشرقية على الطريق الرابط ما بين إجدابيا وطبرق.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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