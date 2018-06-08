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الشريف يوضح أسباب تكدس القمامة بطبرق

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 أوضح المهندس عمر الطيب الشريف مدير الشركة العامة لخدمات النظافة بطبرق بأن أسباب تكدس القمامه ببعض أماكن بالمدينة هو بعد المسافة للمكب العمومي . 

وأضاف الشريف في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية بطبرق بأن تكدس القمامة محدود جدًا في بعض المواقع بالمدينة نتيجة قفل المكب القريب من المدينة مؤخرًا . 

وقال مدير الشركة العامة لخدمات النظافة بطبرق في تصريحه الخاص للبوابة أن مسافة المكب العمومي الجديد بلغ ” 70 ” كيلو مترًا جنوبي طبرق ، ممايستغرق وقتًا و جهد و إمكانيات . 

وأشار بأن نقص السيولة كانت أيضًا سببًا في تكدس القمامه ، حيثُ أن أغلب العمالة بالشركة هي عمالة أجنبية و ترك بعضهًا العمل بسبب عدم حصولها على السيولة النقدية لتغطية مرتباتهم الشهرية .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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