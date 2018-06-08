بريطانيا : لن نتوانى عن معاقبة تجار البشر ومن يهددون الأمن والأنتقال السياسي فى ليبيا

ليبيا – قالت بريطانيا ، اليوم الجمعة ، أنها نجحت في فرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي ضد ستة متاجرين أساسيين بالبشر ناشطين في ليبيا.

وفى بيان لها تابعته صحيفة المرصد ، قالت وزارة الخارجية البريطانية ان الاجراء تم بتأييد تام من حكومة الوفاق حيث تم فرض عقوبات على 6 شخصيات تنص على تجميد أموال وفرض حظر سفر من قبل كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن هذه المرة هي الاولى التي تفرض فيها الأمم المتحدة عقوبات ضد متاجرين بالبشر بناءً على جهود باشرتها بلاده منذ ديسمبر 2017.

كما اكد الوزير جونسون استعداد بلاده للعمل مع شركائها لفرض مزيد من العقوبات ضد أشخاص آخرين قال أنهم يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا ويقوضون عملية الانتقال السياسي السلمية فيها.

وأضاف : ” هذه العقوبات تستهدف مباشرة ستة أشخاص متورطين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين بمن فيهم نساء وأطفال كما انهم تسببوا بالأذى لمجتمعاتهم وساهموا في حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانعدام القانون على نطاق واسع في ليبيا ” .

واعتبر بأن قرار مجلس الامن يظهر العزم على التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وعصابات الجريمة المنظمة الذين قال انهم لا يأبهون لا بالمعاناة الإنسانية الكبيرة نتيجة تجارتهم البغيضة ولا بالحدود الدولية.

واكد جونسون استعداد بلاده التام للعمل مع شركائها لفرض مزيد من العقوبات على أشخاص آخرين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو ممن يحاولون تقويض مسار الانتقال السياسي السلمي فيها.

المرصد – متابعات

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