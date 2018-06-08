الخطوط الليبية توضح أسباب عدم زيادة رحلات العودة بالمعتمرين

أصدرت إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس بيانا توضيحا ردت فيه على اتهامات وجهت لها من ادارة الشركة في المنطقة الشرقية بشأن التنصل من اتفاق نقل المعتمرين في اللحظات الأخيرة.

وقالت الشركة إن الإدارة التجارية قامت حسب إمكانياتها وقدرتها التشغيلية بتوفير طائرتي ايرباص من طرازي 320 A و 330 A لعودة 12 ألف معتمر إلى ليبيا، بسبب وجود طائرتين خارج الخدمة نتيجة أحداث مطار معيتيقة الأخيرة والتي أدت إلى نقص اسطول الشركة في الوقت الراهن.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنها سيّرت سبع رحلات إضافية أربعة منها بطائرات ايرباص من طراز 320 A وثلاث من طراز A330 كبيرة الحجم لدعم برنامج العمرة من بنغازي، بالإضافة إلى تغطية الرحلات المجدولة.

وأوضحت الشركة أنها ملزمة من قبل السلطات السعودية والشركة الأسترالية الخاصة بتوزيع الخانات الزمنية في المطارات السعودية وتحديد مواعيد العودة في مدة أقصاها 14 شوال القادم، مشيرة إلى أن الأمر يعتبر صعب حاليا. وحملت الادارة في طرابلس الإدارة في المنطقة الشرقية مسؤولية ارباك الخطة التشغيلية بتسيير رحلات للعمره دون الرجوع إلى اللجنة المختصة الأمر الذي أدى إلى فرض السلطات السعودية غرامات مالية باهضه تتحملها شركة الخطوط الجوية الليبية.

وأشار البيان إلى أن من بين عدم زيادة رحلات العودة بالمعتمرين هو ضيق الوقت لصيانة الطائرات مع قرب دخول موسم الحج بحسب ما أفادت به الإدارة الفنية المختصة. وأوضحت إدارة الشركة في بيانها أن تلك الأسباب منعتها من زيادة عدد رحلات العودة بالمعتمرين، مؤكدة أن الشركة هي لكل الليبين، إلا أن محدودية الإمكانيات تمنعها من الإيفاء بالطلب المتزايد على السفر في جميع أنحاء البلاد.

ودعت إدارة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس الإدارة في المنطقة الشرقية إلى توخي الدقه والصدق في تصريحاتهم الإعلامية والكف عما وصفته بـ”بث الفرقة والانقسام”.

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