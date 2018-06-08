هجرة عكسية للسيارات من ليبيا إلى ألمانيا

مداهمات من الجمارك الألمانية، ومصادرة وثائق تجارية تبلغ عشرات الالآف من اليورو، كشفتها مؤسسة “دويتشه فيلا” الألمانية، ضد مهربين ليبيين.

وذكر موقع “دويتشه فيلا” أن الجمارك فتشت 25 منزلاً ومحلاً تجارياً في مدينة بون، ويعود ذلك إلى تهريب مئات السيارات من ليبيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وبدأت القصة بقيام مجموعة من المهربين بإدخال السيارات من تونس إلى فرنسا عبر البحر، من دون دفع ضريبة، وكانت الحيلة أن السائقين عند نقلهم للسيارات كانوا يقولون إنهم يستخدمونها من أجل رحلات عمل أو استجمام.

وأوضحت الجمارك الألمانية أنها تشتبه في 11 شخصاً، جلبوا السيارات بلوحات ليبية، مضيفة أن محققيها صادروا أكثر من 150 ألف يورو نقداً، ووثائق تجارية حصلوا عليها أثناء عمليات التفتيش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية