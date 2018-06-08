مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى حماية سكان درنة والسماح بوصول المساعدات

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها السكان بمدينة درنة شرق ليبيا، بسبب احتدام القتال في الأيام الأخيرة مع مجموعة قوات عملية الكرامة التي تفيد بأنها استولت على مناطق مكتظة بالسكان.

وطالبت المفوضية في بيانها اليوم الجمعة، بضرورة حماية سكان درنة ومعاملتهم بكرامة واحترام، وتسهيل المرور الآمن للمدنيين الراغبين في مغادرة المدينة، داعية جميع القادة إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان امتثال قواتهم لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

ودعت المفوضية، قوات عملية الكرامة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى درنة، مطالبة جميع أطراف النزاع بضمان رعاية الجرحى والمرضى والمدنيين الذين شاركوا في الأعمال العدائية، بما في ذلك عن طريق الإجلاء الطبي.

وحثت المفوضية، جميع أطراف النزاع في درنة، بما في ذلك قوات عملية الكرامة وقوات حماية درنة، على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين، مشيرة إلى أن هناك مزاعم متزايدة بأن المدنيين تعرضوا للاحتجاز التعسفي، بينما تم منع آخرين من مغادرة المدينة.

وأكدت مفوضية حقوق الإنسان، أن الحالة الإنسانية في درنة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 125 ألف نسمة، آخذة في التدهور، مع نقص الغذاء والماء والدواء، موضحة أنها وثقت وفاة ثلاث نساء نتيجة نقص إمدادات الأكسجين، وإغلاق المستشفى الوحيد بالمدينة منذ الخامس من يونيو الجاري.

وعبرت المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إليزابيث ثيروسيل، عن بالغ اهتمامها بالمدنيين والمقاتلين الذين استسلموا، أو وضعوا أسلحتهم، أو أصيبوا بالمرض أو الجرحى، أو كانو عاجزين عن القتال بشكل أكبر في ضوء الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي وثقت أثناء القتال من أجل السيطرة على الهلال النفطي وأجزاء من مدينة بنغازي في أوائل عام 2017، بحسب نص البيان.

وتشهد مدينة درنة شرق البلاد خلال هذه الأيام، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوة حماية درنة في الجهة المقابلة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من بينهم مدنيين وخلف أضرارا في البنية التحتية المدنية.

ويعيش أهالي درنة أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه قوات عملية الكرامة منذ قرابة ثلاثة أعوام، وتعاني المدينة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية مثل الوقود وغاز الطهي والكهرباء.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقرير لها، أن وقوع معظم الخسائر بين المدنيين داخل مدينة درنة كان ناجماً عن استخدام قوات عملية الكرامة لنيران عشوائية وأسلحة غير موجهة، على حد قولها.

وقد طالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، في بيان سابق لها، جميع الأطراف بالسماح فورا بالوصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وبدخول والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة إلى درنة بشكل آمن وغير المقيد، وفق قولها.

وأعلن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، الإثنين الماضي، انطلاق المرحلة الثانية من ما أسماها “عملية تحرير مدينة درنة”، مؤكدا “اقتراب ساعة النصر والتحرير وإعلان المدينة خالية من الإرهاب، آمنة مطمئنة في حماية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”، وفق قوله.

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