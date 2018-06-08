بريطانيا ترحب بفرض عقوبات ضد مهربي مهاجرين في ليبيا

رحبت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على ستة من مهربي المهاجرين في ليبيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، في بيانه: “يسرني إعلان أن بريطانيا، التي تعمل عن قرب مع شركائها، ضمنت موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات ضد 6 من كبار مهربي البشر في ليبيا”، بحسب في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية

وأوضح جونسون، أن هذه العقوبات تستهدف مباشرة 6 أشخاص تورطوا في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين بما في ذلك نساء وأطفال، مؤكدا أهنم أضروا بمجتمعاتهم وساهموا بدرجة كبيرة في عدم الاستقرار والخروج عن القانون وانعدام الأمن في ليبيا.

أضاف جونسون: “نتيجة لتحركنا في الأمم المتحدة الذي كان يحظى بالدعم الكامل من الحكومة الليبية، ستُجمَّد أصول هؤلاء المهربين وسيمنعون من السفر الدولي”، على حد قوله.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني، أن العقوبات تبرهن على إصرار بريطانيا على تعقب مهربي البشر وعصابات الجريمة المنظمة الذين لا يكترثون سواء إلى المعاناة الإنسانية البائسة الناجمة عن تجارتهم المهينة أو إلى الحدود الدولية، بحسب ما نقل البيان.

وأكد بوريس جونسون، أن العقوبات تُكمل مبادرات بريطانية أخرى لمعالجة مشكلة الإجرام وحماية الأشخاص الضعفاء في ليبيا، بما في ذلك جهود بناء القدرات مع سلطات إنفاذ القانون والقضاء الليبيين، فضلًا عن تخصيص خمسة ملايين إسترليني لتقديم الدعم الإنساني للمهاجرين في البلد، وثلاثة ملايين يورو أخرى للصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للتنمية في أفريقيا والتي تشمل ليبيا.

وأعرب جونسون، عن استعداد بلاده للعمل مع شركائهم لفرض عقوبات إضافية ضد أفراد آخرين ممن يهددون السلام، أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو أولئك الذيم يقوضون تحولها السياسي السلمي، وفق نص البيان.

وفرض مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، عقوبات على ستة ليبيين لضلوعهم في التهريب وتهريب المهاجرين في ليبيا، بعدما تخلت روسيا عن تحفظها على طلب للتحرك ضد هؤلاء الأفراد وهم: مصعب أبو قرين، ومحمد كشلاف، وعبد الرحمن ميلاد، وإيرمياس جيرماي، وفيتيوي عبد الرزاق، وأحمد عمر الدباشي، بحسب ما نشرت وكالة رويترز أمس الخميس.

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