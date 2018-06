المتوسط

قال مدير الإعلام بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة، سامي المتريح، إن «الجماعات الإرهابية تقدم على هدم منازل الناس بالأحياء التي تقع تحت سيطرتها».

وأضاف «المتريح» عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أنه يتم « استعمالها تلك المنازل كسراديب للتنقل أثناء الإشتباك، كما قامت بعمليات تفخيخ للعديد من المنازل الأخرى».

وتخوض القوات المسلحة الليبية حربًا شرسة ضد الجماعات الإرهابية التي تفرض سيطرتها على مدينة درنة، حيث أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبية مطلع الشهر الماضي عملية تحرير المدينة من أيدي الجماعات المتطرفة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي أنه بات يسيطر على 75 % من مساحة درنة، مشيرًا إلى استمرار مطاردة فلول الإرهابيين في المدينة.

وطالب بيان الجيش المواطنين من أهالي درنة بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات لتسهيل عملية القوات، مؤكدًا أن المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية القوات المسلحة الليبية التي لم ولن تستهدف المواقع المدنية وأن المواطنين سيبقون في مواقعهم آمنين.

في سياق متصل، قامت القوات المسلحة الليبية الجمعة 8 يونيو، بفتح ممرات أمنه لخروج العائلات العالقة في مناطق الاشتباك بدرنة، وخاصة من منطقتي شيحا الغربية وشيحا الشرقية، والتي لازالت هي تحت سيطرة المجموعات الإرهابية.

وقد خرجت العديد من العائلات العالقة عقب فتح الجيش للمرات الآمنة، كما رفعت العائلات على سياراتها أعلاما بيضاء.

يذكر أن انتحاري قد قاد سيارة مفخخة مساء الخميس 7 يونيو، مستهدفا تجمعا للقوات المسلحة بالقرب من جزيرة الدوران الواقعة بين منطقتي «امبخ – حي السلام، وشيحا الغربية».

The post «المتريح»: الجماعات الإرهابية تستخدم المنازل كسراديب أثناء الاشتباكات بدرنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية