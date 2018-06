وزير المالية الفرنسي: حرب تجارية قد تندلع خلال أيام

المتوسط:

حذر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، من مخاطر اندلاع حرب تجارية بين أمريكا وحلفائها، مطالبا واشنطن بنزع فتيل الأزمة، التي تسبب فيها فرض رسوم جمركية على وارداتها من عدد من الدول.

وأضاف لومير، اليوم السبت 2 يونيو / حزيران: “ليس أمام الولايات المتحدة الأمريكية سوى بضعة أيام لتجنب إشعال فتيل حرب تجارية مع حلفائها”، مشيرا إلى أنه على واشنطن اتخاذ إجراءات لخفض التوتر بسبب التعريفات الجمركية، التي فرضتها على بعض المنتجات، بحسب وكالة “رويترز”.

جاءت تصريحات لومير، عقب اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع “جي — 7” في منتجع ويسلر في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

ولفت وزير المالية الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي جاهز لاتخاذ إجراءات مضادة ضد التعريفات الأمريكية الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وأضاف للصحفيين: “ما زال أمامنا بضعة أيام لاتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن تلك الحرب ستشمل أعضاء مجموعة السبع”.

وأوضح برونو لومير أن الكرة الآن في ملعب واشنطن، وأن الأمر يعود للإدارة الأمريكية لاتخاذ القرارات الصحيحة لتهدئة الوضع وتخفيف الصعوبات من أجل إنهاء هذه الأزمة.

