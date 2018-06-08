الاستقرار في ليبيا..دعم دولي وخلافات داخلية

تشتد وطأة الصراع علي السلطة في ليبيا،بين الفرقاء السياسيين حيث يعلن كل منهم أحقيته في الشرعية، في حين تنتشر في كل ركن فصائل وجماعات مسلحة تزيد من حدة التوتر في هذا البلد الذي يعيش علي وقع مخاطر أمنية وإقتصادية كبيرة،فيما تتواصل المساعي علي أكثر من صعيد لإيجاد مخرج للأزمة المعقدة.

إلي ذلك،طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان،خلال مؤتمر صحفي عقده في انجامينا مع نظيره التشادي محمد زين شريف، “بفعل كل شيء” من اجل تنفيذ “التعهدات” التي قطعها الأطراف الليبيون خلال اجتماعهم في باريس وخاصة تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبيل نهاية العام معتبرا أن اجتماع باريس محطة مهمة لان مختلف الأطراف قطعت تعهدات من بينها تحديد موعد إجراءات الانتخابات التشريعية والرئاسية في 10 ديسمبر من العام الجاري.

ويأتي هذا بعد تبنى مجلس الأمن الدولي،الأربعاء،نصا يؤيد إعلان باريس الصادر في أيار/مايو بشأن ليبيا والذي ينص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في هذا البلد قبل نهاية السنة،وجاء في النص الذي اقره الأعضاء الـ15 بالإجماع أن “المجلس يرحب بالتزام (الأطراف الليبيين) مثلما ورد في إعلان باريس، بأن يعملوا بشكل بناء مع منظمة الأمم المتحدة من أجل تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ذات مصداقية وسلمية واحترام نتائجها”.

ودعا المجلس جميع الدول الأعضاء إلي حث الليبيين جميعا على العمل البناء لضمان توافر الظروف الفنية والتشريعية، والسياسية والأمنية اللازمة للانتخابات الوطنية، ومن بين ذلك إجراء جولة جديدة لتسجيل الناخبين، إلى جانب توفير التمويل الكافي والترتيبات الأمنية، والتشريعات الانتخابية اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في العملية السياسية بشكل متساو وفعال، ومن بين ذلك مشاركتها وتمثيلها في العملية الانتخابية.

وطالب بتحسين المناخ الملائم للانتخابات الوطنية بجميع السبل الممكنة، ومن بين ذلك العمل البناء على توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية، إلى جانب تعزيز قوات الأمن الوطنية تحت سلطة حكومة مدنية.كما أثنى المجلس “على الديناميكية التي أحدثها المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي نظمه الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس في 29 أيار/مايو 2018 برعاية منظمة الأمم المتحدة”.

وجمع مؤتمر باريس لأول مرة الأطراف الأربعة الرئيسيين في الأزمة الليبية، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري،والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.وأعلن الأربعة التزامهم بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 كانون الأول/ديسمبر واحترام نتائجها وتوحيد المؤسسات ومنها البنك المركزي، سعيا لإخراج البلاد من الفوضى السائدة منذ التدخل الغربي عام 2011.

وقبل إقرار هذا الدعم أعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أمام الإعلام عن ارتياحه لدعم مجلس الأمن “بالإجماع” إعلان باريس مؤكدا “إنه يتبنى الجدول الزمني” المحدد “بحلول نهاية السنة” لانتخابات رئاسية وتشريعية”.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي دولة من أعضاء مجلس الأمن أنه “إذا لم تجر الانتخابات في الموعد المقرر فلن تكون هذه نهاية الآلية”، لافتا إلى أنه سبق أن فشلت محاولات بشأن الملف الليبي.

وفي أعقاب دعوة مجلس الأمن للالتزام بإعلان باريس،بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج،مع مفوضية الانتخابات مدى جاهزيتها لسباق البرلمانيات والرئاسيات،وجاء ذلك خلال استقباله رئيس المفوضية عماد السايح في العاصمة طرابلس،حيث أكد السراج استعداد حكومة الوفاق الوطني لدعم المفوضية العليا للانتخابات لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية تجاه أي استحقاق انتخابي مقبل.بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية،قام الاثنين الماضي، بزيارة إلى السعودية التقى خلالها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لبحث مستجدات الوضع في ليبيا، وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”،أكد ولي العهد السعودي استعداد بلاده للعب دور مهم في دعم مشروع وطني ليبي يمثل الليبيين ويلبي رغباتهم. وأضاف أن “استقرار ليبيا سينعكس إيجابيا على دول الجوار الليبي وكامل المنطقة ويشجع على فتح آفاق للتعاون المشترك.

في غضون ذلك، وجه خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة الليبية طرابلس رسالة،الخميس 07 يونيو 2018، إلى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أبلغه فيها أنه سيترأس وفدا يضم 30 عضوا عن كل الدوائر الانتخابية لزيارة مدينة طبرق، حيث مقر البرلمان بأقصى الشرق، بغية الوصول لما وصفه بـ”توافقات وحلول عملية ناجحة”.

وقال المشري “إننا على ثقة كاملة بأن هذا اللقاء سيكون أكثر نجاحا من سابقاته في تقريب وجهات النظر بين المجلسين، ونترك لكم حرية اختيار الموعد الذي ترونه مناسبًا”.وكان أخر لقاء جمع الرئيسين في المغرب منتصف أبريل الماضي.ويشير مراقبون إلي أن المشري قد يعرض خلال هذه الزيارة تأجيل إجراء الانتخابات إلى ما بعد صدور الدستور.

وفي اللقاء الذي بثته قناة “الجزيرة” القطرية مساء الأربعاء،قال المشري إن هناك سيناريوهين جرى مناقشتهما في باريس، الأول إجراء انتخابات برلمانية فقط يليها الاستفتاء على مشروع الدستور ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، والسيناريو الآخر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأكد المشري،عدم اطلاعه على مشروع الدستور او قرائته الا انه قال بأنه سيصوت عليه بنعم عندما يتم طرحه للاستفتاء.ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تؤكد خشية الإسلاميين من وصول أحد أبرز خصومهم إلى رئاسة ليبيا، إذ أن مشروع مسودة الدستور تمنع عدة شخصيات سياسية ليبية من الترشح بما في ذلك المشير خليفة حفتر حيث تمنع مسودة الدستور الحالية ترشح العسكريين لمنصب سياسي قبل سنتين من التنازل عن المنصب العسكري.

وتثير مسألة الدستور مواقف متضاربة في ليبيا وسط خلافات عميقة،كان قد عبر عنها المبعوث الأممي غسان سلامة في منتصف أيار/مايو،حين أعرب عن اسفه لان “وجهات النظر الليبية تتباعد بشكل جذري” حيال مشروع الدستور الجديد، موضحا أنه “في حين يدعو البعض الى تنظيم استفتاء مباشر، فإن آخرين لا يوافقون على النص ويطالبون بتعديلات”.

وتأتي محاولات التوصل لتسوية سياسية في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية في إطار محاربة الإرهاب في البلاد.حيث حقق الجيش الوطني تقدما كبيرا في معركة تحرير مدينة درنة بعد أن نجح في دخول أغلب أحياء المدينة حيث يقوم بعمليات تمشيط واسعة ومطادردة فلول التنظيمات الإرهابية.وبالتزامن مع ذلك تواصل القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (الأفريكوم)،إستهداف العناصر الإرهابية على الأراضي الليبية من خلال الغارات الجوية بالتنسيق مع حكومة الوفاق والتي كان آخرها الغارة التي استهدفت عناصر لتنظيم “داعش” وأدت إلى مقتل أحد قيادييه، على تخوم مدينة بني وليد الليبية.

ومازالت الأوضاع في ليبيا غير مستقرة سياسيا وأمنيا،وتقود الأمم المتحدة جهودا من أجل إعادة توحيد البلاد،فيما ترى عدد من الدول أن استقرار ليبيا ضرورة لمواجهة تهديدات “إرهابية”. وثمة آمال بأن يساعد ذلك في التعامل مع مشكلة الهجرة غير القانونية التي تأتي إلى أوروبا عبر ليبيا.وتبقى مسألة الإستقرار في البلاد بحسب المراقبين رهينة التوافق بين الفرقاء الليبيين ومدى قدرتهم علي تجسيد تعهداتهم التي يطرحونها خلال الإجتماعاب والمبادرات.

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