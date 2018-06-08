الزرزاح يكشف حقيقة الوضع في تاورغاء

أكد رئيس لجنة تنفيذ اتفاق المصالحة عن مصراتة يوسف الزرزاح، أن تهالك البنية التحتية في مدينة تاورغاء أدى إلى تأخر عودة باقي الأهالي لمدينتهم خاصة وأنها غير صالحة للسكن في الوقت الحالي. وبين الزرزاح في تصريحات إعلامية أن تاورغاء تعاني من عدم توفر خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي التي وعد المجلس الرئاسي بمعالجتها.

يشار إلى أن ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء ينص على أن ترتيبات الدخول إلى تاورغاء تجري وفقا لضمان الدخول لمن كانوا مقيمين إقامة فعلية اعتيادية بمنطقة تاورغاء قبل أحداث فبراير ممن يقرون بما ورد بهذا الميثاق وبنود الاتفاق الموقع بين الطرفين ويتعهدون بالالتزام بما ورد به.

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