عميد بلدية طبرق ومدير الأمن بالمدينة يزورا جرحى القوات المسلحة

العنوان-طبرق

قام عميد بلدية طبرق و مدير أمن المدينة بزيارة جرحى القوات المسلحة العربية الليبية الموجودين بمركز طبرق الطبي للاطمئنان على صحتهم ومتابعة مستوى الإشراف الطبي عليهم .

وقال مدير أمن طبرق عقيد ميلود جواد في تصريح خاص للعنوان : إن الزيارة كانت لتفقد الجرحى والاطمئنان على صحتهم ومتابعة الإشراف الطبي والخدمات الطبية المقدمة لهم من قبل المركز.

هذا وشكر العقيد جواد إدارة المركز الطبي والفرق المتطوعة التي تسهر على راحة الجرحى وتقديم العلاج لهم والاهتمام بهم واصفا ذلك بالواجب الوطني.

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