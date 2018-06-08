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الناظوري يبحث أمن بنغازي

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي مع أعضاء الغرفة الأمنية بصفته رئيساً لها.

وأكد الناظوري أن الغرفة ستمارس دورها “الرقابي الإشرافي” كذلك تقييم أداء الوحدات العسكرية، والإدارات الأمنية التي تشرف عليها الغرفة.

وناقش الاجتماع آليات المرحلة الثانية من عمل الغرفة، كما تطرق النقاش لإعادة هيكلة الغرفة، والتنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية المختلفة مثل مكافحة المخدرات والحرس البلدي.

وأكد رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري أن الغرفة ستمارس دورها الرقابي الإشرافي وتقييم آداء الوحدات العسكرية والإدارات الأمنية المنضوية تحت الغرفة في تنفيذ الخطط الامنية والحفاظ على امن المواطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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