درنة: ماهي المناطق التي مازالت تحت سيطرة الجماعات المسلحة ؟

أكد مراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن مناطق وسط البلاد وسوق الظلام والجبيلة لازالت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية في مدينة درنة.

وقال المراسل أن “الأهالي نزحوا من حي وسط البلاد الواقع تحت سيطرة الجماعات المتطرفة بقيادة اللاعب السابق انيس مكراز إلى الكرسة والساحل الشرقي للمدينة”.

مشيرا إلى انه “يقاتل في صفوف الجماعات الإرهابية عناصر متطرفة من دول الجوار الذين يديرون دفة المعركة ضد الجيش في مدينة درنة”.

وفتحت قوات الجيش ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة بمناطق الاشتباكات بمدينة درنة حيث خرجت العائلات باتجاه الساحل الشرقي مشيرا إلى انه” تم فتح ممر آمن من جهة ذيل الوادي مرورا بجزيرة دوران الميناء ثم طريق الساعة ومنها إلى حي البكوش”.

وبين المتحدث باسم الجيش العميد احمد المسماري ان 80% من مدينة درنة اصبحت تحت سيطرة الجيش داعيا المقاتلين من القوات المسلحة للحفاظ على سلامة المواطنين في المدينة مؤكدا أن الجيش سيرد على أي مصدر للنيران وأن كل من يسلم نفسه من المتطرفين سيلقى معاملة حسنة.

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