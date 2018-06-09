فرض عقوبات على شخصيات متهمة بتهريب البشر من ليبيا

فرض مجلس الأمن الدولي، عقوبات على ستة أشخاص، خمسة منهم ليبيون؛ لضلوعهم في عمليات تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا.

وتأتي هذه العقوبات على أصول الأشخاص الستة ومنعهم من السفر بطلب من هولندا قدم إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن المعنية بليبيا ، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ويُمكّن نظام عقوبات مجلس الأمن من فرض عقوبات تجميد عالمي للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات ضالعة أو متواطئة في إصدار الأوامر أو التحكم أو غير ذلك من أشكال التوجيه لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

والأفراد الستة هم مصعب أبو قرين، ومحمد كشلاف، وعبد الرحمن ميلاد، و”إيرمياس جيرماي”، والفيتيوي عبد الرزاق، وأحمد الدباشي.

يذكر أن صحيفة مالطا توديي، المالطية، ذكرت أن الشرطة المالطية اعتقلت في أغسطس 2017 مواطنا ليبيا بتهمة تهريب الوقود والبشر.

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