وزير الحكم المحلي بالمؤقتة يصدر تعليمات بشأن درنة

أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة محمد الفاروق المهدي تعليماته لعميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي بمباشرة عمله فورا من داخل مدينة درنة بعد تحرير معظم أحيائها من الجماعات الإرهابية بفضل قوات الجيش.

وبين المكتب الاعلامي للحكومة المؤقتة ان “تعليمات الوزير جاءت في إطار عمل الحكومة المؤقتة على إرجاع الحياة المدنية وتوفير كافة الخدمات لمختلف القطاعات الحكومة والخدمية في بلدية درنة بما يكفل تذليل العقبات والصعوبات المعيشية التي عانى منها السكان طيلة سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة”.

وطالب الوزير من عميد البلدية التنسيق التام مع غرفتي عمليات الكرامة وعمر المختار للعمل من داخل المدينة كما طالبه بالتنسيق مع لجنة الأزمة الوزارية المنبثقة عن مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة بموجب قراره رقم 9 لسنة 2018 ميلادي، لتذليل الصعاب التي تواجه المدينة وسكانها، ولبحث أوضاع المدينة ونازحيها خلال عمليات التحرير الجارية حاليا.

يشار إلى أن لجنة الأزمة الوزارية التي هي الآن في حالة انعقاد دائم تضم في عضويتها عميد بلدية درنة مع عدد من الوزراء والمسؤولين بمختلف قطاعات الحكومة.

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