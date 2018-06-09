بعد القبض على والده الإعلان عن مقتل ابن “الأسطى” بدرنة

العنوان-درنة

أفادت مصادر صحفية بمقتل أحد عناصر مجلس شورى درنة المنحل، أيوب يحيى الأسطى عمر، خلال المواجهات التي دارت مع القوات المسلحة الليبية في حي بن ناصر بمنطقة الساحل الشرقي قبل الإعلان عن تطهيره من قبل القوات المسلحة في 3 يونيو .

يذكر أن «أيوب» من مواليد 1993 ومن سكان وسط البلاد، وهو نجل «يحى الأسطى عمر» مسؤول الملف الأمني لدى الجماعات الإرهابية بمدينة درنة والذي سلم نفسه فجر اليوم الجمعة 8 يونيو، إلى جهاز مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة.

تجدر الإشارة إلى أنه لدى «أيوب» شقيق أكبر منه ويدعى «ياسين» وقد أفرج عنه بعد التحقيق معه من قبل جهاز مكافحه الإرهاب لعدم علاقته بالجماعات الإرهابية.

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