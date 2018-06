«وليامز» تصدر بياناً مشتركاً حول الحوار الاقتصادي الليبي

المتوسط:

أصدرت ستيفاني وليامز القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا وزملائها من فرنسا، والمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بياناً مشتركاً خلال الاجتماع الثامن للحوار الاقتصادي الليبي.

شكرت ستيفاني وليامز نائبي رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، وأحمد معيتيق وهنأت المشاركين الليبيين على عملهم في صياغة ميزانية وتنسيق السياسة المالية والنقدية.

قالت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا: يسرنا مشاركة ممثلين من وزارات المالية والتخطيط, ومصرف ليبيا المركزي, ومجلس النواب الليبي, ومجلس الدولة الاستشاري , والشركة الوطنية للنفط.

مع وضع الميزانية الوطنية الموحدة لعام 2018, فإن المؤسسات الأكثر أهمية في الحياة اليومية لـ الليبيين هي في مكان لتلقي التمويل، بما في ذلك المدارس والجامعات, ومراكز الصحة المجتمعية والعيادات, والخدمات البلدية مثل المياه والكهرباء. وستكون الخطوة التالية هي ضمان ان تكون مدفوعات الميزانية على اساس متسق ومع الشفافية الكاملة, حتى يتلقى الشعب الليبي الخدمات الحاسمة التي يستحقونها.

وأشارت وليامز إلى أن المجتمع الدولي ممثل هنا اليوم من قبل الولايات المتحدة، بريطاني, فرنسي, الماني, إيطالي, الاتحاد الأوروبي, صندوق النقد الدولي, البنك الدولي, وبعثات الامم المتحدة الى ليبيا كلها تشترك في قلق للحالة الاقتصادية في ليبيا, الأهمية الحاسمة للاستقرار الاقتصادي, والتنمية, والنمو الاقوى, و – اهمية المؤسسات الحكومية لتوصيل الخدمات العامة الى المواطنين الليبيين. ان الاصلاح الاقتصادي ليس سهلا تحت اي ظرف من الظروف. ان التحديات التي تواجهها ليبيا حاليا صعبة بصفة خاصة, ولكن هذا يجعل الاصلاح اكثر اهمية.

وأكدت أنه من الضروري إجراء تغييرات هيكلية لتحقيق استقرار اقتصاد ليبيا, ووضع بلدكم على طريق الازدهار, ومعالجة المصاعب اليومية التي لا يزال الليبيين يو وجهنها. ونحن نشعر بالتشجيع ازاء التزام القيادة السياسية والاقتصادية في ليبيا بالتصدي لهذه التحديات والتوصل الى اتفاق بشان الترتيبات المالية, ولكن يجب بذل المزيد من الجهود لمعالجة الظروف الصعبة الاستثنائية التي لا يزال الليبيين يو وجهها يوميا.

ونعتقد ان التقدم المحرز في الاصلاحات الاقتصادية سوف يدعم الاستقرار وتحسين حياة جميع الليبيين. ونحث المؤسسات والمجتمعات المحلية على ان تاتي معا لحماية الموارد الطبيعية في ليبيا وتوزيع ثروة ليبيا على نحو عادل للمجتمعات المحلية التي تقدم طلبات مشروعة للهياكل الاساسية والخدمات الاساسية.

ومع إجراء انتخابات في الافق, سيتمكن الشعب الليبي من ممارسة صوته وتصويت للقادة الذين يمكن ان يكونوا المضيفين جيدا لثروة ليبيا. ونحث جميع الزعماء السياسيين, والوزراء, وموظفي الحكومة الليبية المكلفين بالموارد العامة على ادارتها بحكمة, وزيادة الشفافية, والتقليل الى ادنى حد من الاحتيال, والنفايات, واساءة استخدام السلطة. وكما لوحظ في اعلان باريس في 29 ايار / مايو 2018, يجب على مؤسسات ليبيا, بما فيها البنك المركزي, ان تتحد من اجل تنفيذ التغيير الذي يليه البلد بفعالية.

وأخيراً, أود أن أشكر زملائنا من المجتمع الدولي, وصندوق النقد الدولي, والبنك الدولي على دعم وتقديم خبراتهم و ملاحظاتهم بشان السياسة الاقتصادية الليبية. ان مشاركتك اليوم تؤكد من جديد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي, بقيادة ممثل الامم المتحدة الخاص للامين العام في ليبيا الدكتور غسان سلامة, لبناء مستقبل أكثر أمنا واستقراراً وازدهاراً لجميع الليبيين.

