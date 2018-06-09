"الجويّة" تسيّرُ رحلتين اضافيتين لنقل المعتمرين من وإلى بنغازي

أعلنت الخطوط الجوية الليبية انها ستشرع في تسيير رحلتين اضافيتين لنقل زوار بيت الله الحرام (المعتمرين) من بنغازي إلى السعودية هذه الأيام.

وفي تصريح خاص لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” أكد المهندس عبدالعاطي المشيخي رئيس مجلس الإدارة بشركة الخطوط الجوية الليبية بأنه “في اطار مساهمة شركة الخطوط الجوية الليبية للرفع من معاناة أهلنا في الجنوب الحبيب قامت شركة الخطوط الجوية الليبية بتسيير رحلات جوية لنقل الركاب وبالإضافة إلى نقل السيولة والأدوية لمدن الجنوب منها غات وأوباري والكفرة”.

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